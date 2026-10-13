40 साल बाद वीजा को चीन में मिली बैंक कार्ड कारोबार करने की मंजूरी

वीजा के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चीन का भुगतान सेक्टर अब तक विदेशी कंपनियों के लिए लगभग बंद ही रहा है। यहां टेनसेंट का वीचैट और अलीबाबा से जुड़ी एंट ग्रुप की अलीपे जैसी ऐप का ही दबदबा चलता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका और चीन के बीच आने वाले समय में बातचीत होनी है।

इससे पहले अमेरिकन एक्सप्रेस और मास्टरकार्ड जैसी दूसरी अमेरिकी कंपनियां भी इस बाजार में अपनी जगह बना चुकी हैं। यह केवल कारोबार की बात नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक रिश्तों का भी संकेत देता है।