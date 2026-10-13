40 साल बाद वीजा को चीन में मिली बैंक कार्ड कारोबार करने की मंजूरी
वीजा को चीन के केंद्रीय बैंक से अपने बैंक कार्ड कारोबार चलाने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। यहां 40 साल से भी ज्यादा समय तक काम करने के बाद आखिरकार उसे यह मौका मिला है।
इसका मतलब है कि वीजा अब वहां के घरेलू भुगतान बाजार में स्थानीय कंपनियों के साथ सीधे मुकाबला कर पाएगा।
वीचैट और अलीपे का दबदबा
वीजा के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चीन का भुगतान सेक्टर अब तक विदेशी कंपनियों के लिए लगभग बंद ही रहा है। यहां टेनसेंट का वीचैट और अलीबाबा से जुड़ी एंट ग्रुप की अलीपे जैसी ऐप का ही दबदबा चलता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका और चीन के बीच आने वाले समय में बातचीत होनी है।
इससे पहले अमेरिकन एक्सप्रेस और मास्टरकार्ड जैसी दूसरी अमेरिकी कंपनियां भी इस बाजार में अपनी जगह बना चुकी हैं। यह केवल कारोबार की बात नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक रिश्तों का भी संकेत देता है।