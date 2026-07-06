ब्रिटेन की म्यूजिक कंपनी वर्चुओसो ने भारत में खोला कार्यालय बिज़नेस Jul 06, 2026

यूनाइटेड किंगडम (UK) की जानी-मानी म्यूजिक लेबल वर्चुओसो म्यूजिक ने 6 जुलाई को भारत में अपना ऑफिस खोला है। दक्षिण एशिया में यह उनका पहला कदम है।

वर्चुओसो म्यूजिक कलाकारों को सबसे पहले रखेगी और उन्हें हर तरह का सहयोग देगी। कंपनी संगीत बनाने, गानों के अधिकार संभालने, कलाकारों के करियर को आगे बढ़ाने और गानों को दुनियाभर में पहुंचाने जैसे कामों में पूरा साथ देगी।

अभी वह हिंदी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में गानों पर काम कर रही है। 2027 की शुरुआत में इन गानों को रिलीज करने की तैयारी है।