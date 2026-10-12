AI निवेश में की जा रही भारत की अनदेखी, अमुंडी के CIO ने बताया मजबूत बाजार

मोर्टियर के अनुसार, भारत को अभी कम तवज्जो मिलना निवेशकों के लिए एक मौका है कि वे अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। उनका कहना है कि आजकल इस तरह की चर्चाएं कम होती हैं क्योंकि निवेशक यहां की वृद्धि की संभावनाओं, बाजार के अवसरों और मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

इसके अलावा, उनका मानना है कि भारतीय रुपया मध्यम अवधि में स्थिर हो सकता है। वह यह भी महसूस करते हैं कि वैश्विक बाजार सूचकांकों में भारत को एक बड़ी जगह मिलनी चाहिए।

मोर्टियर ने कहा कि वैश्विक बेंचमार्क में भारत का प्रतिनिधित्व उसकी आर्थिक ताकत, बाजार पूंजीकरण या वृद्धि की संभावनाओं को पूरी तरह नहीं दर्शाता है।