विक्रम सोलर का दूसरी तिमाही में मुनाफा 95 फीसदी गिरा, शेयर भी लुढ़के
इस सप्ताह विक्रम सोलर के शेयर 8.93 फीसदी तक लुढ़क गए क्योंकि कंपनी का तिमाही शुद्ध लाभ 95 फीसदी गिर गया है। यह पिछले साल के 128 करोड़ रुपये से घटकर अब केवल 6 करोड़ रुपये रह गया है।
इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजहें मानसून के हालात के कारण कम राजस्व और प्रोजेक्ट्स में हुई देरी बताई गई हैं।
EBITDA 57 फीसदी गिरा
कंपनी की EBITDA में भी तेज गिरावट दर्ज की गई, जो 57 फीसदी तक गिर गई है, वहीं इसका मार्जिन 21.1 फीसदी से कम होकर केवल 9.3 फीसदी पर आ गया है।
यह गिरावट केवल विक्रम सोलर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस तिमाही में पूरे भारत के सोलर बाजार में इंस्टॉलेशन में 25 फीसदी की कमी आई है।
इसके बावजूद कंपनी का कहना है कि ये दिक्कतें केवल अस्थायी हैं और वह भविष्य को लेकर आशावादी बनी हुई है। खासकर इसलिए क्योंकि पिछले साल उसका आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) निवेशकों के बीच काफी सफल रहा था।