विक्रम सोलर का दूसरी तिमाही में मुनाफा 95 फीसदी गिरा, शेयर भी लुढ़के

कंपनी की EBITDA में भी तेज गिरावट दर्ज की गई, जो 57 फीसदी तक गिर गई है, वहीं इसका मार्जिन 21.1 फीसदी से कम होकर केवल 9.3 फीसदी पर आ गया है।

यह गिरावट केवल विक्रम सोलर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस तिमाही में पूरे भारत के सोलर बाजार में इंस्टॉलेशन में 25 फीसदी की कमी आई है।

इसके बावजूद कंपनी का कहना है कि ये दिक्कतें केवल अस्थायी हैं और वह भविष्य को लेकर आशावादी बनी हुई है। खासकर इसलिए क्योंकि पिछले साल उसका आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) निवेशकों के बीच काफी सफल रहा था।