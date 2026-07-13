पेटीएम प्रमुख ने दी AI की दौड़ में अमेरिका-चीन की नकल नहीं करने की सलाह

ओपन-सोर्स AI का किया समर्थन

शर्मा का मानना है कि देश में शक्तिशाली और किफायती AI बनाने के लिए ओपन-सोर्स टूल ही सही रास्ता हैं। उन्होंने भारत में QR पेमेंट की सफलता का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे स्मार्ट और स्वदेशी तकनीक बिना बड़े निवेश के भी खूब आगे बढ़ सकती है।

इसी बीच, श्मिट और जू ने दुनियाभर में AI को बिना किसी रोक-टोक के बढ़ने देने के खिलाफ चेतावनी दी है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत का नजरिया संतुलित होना चाहिए और उसे अपने देश की असली समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।