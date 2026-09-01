विक्टुरा टेक्नोलॉजीज ला रही करीब 2,800 करोड़ रुपये का IPO

विक्टुरा की शुरुआत 1972 में हुई थी। यह कंपनी अब 20 फैक्टरी में कारों, ट्रेनों, रक्षा क्षेत्र और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए पुर्जे बनाती है। यह IPO ऐसे समय में आ रहा है, जब दुनियाभर की और भी ऑटो पार्ट्स कंपनियां भारत में सूचीबद्ध होना चाहती हैं।

इसकी खास वजह यह है कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को यहां या विदेश के कार निर्माताओं के मुकाबले ज्यादा मूल्यांकन मिल रहा है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, इन कंपनियों की ग्रोथ और मार्जिन उन्हें सबसे अलग खड़ा करते हैं। इसी कारण यह सेक्टर अभी काफी आकर्षक बना हुआ है।