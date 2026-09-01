विक्टुरा टेक्नोलॉजीज ला रही करीब 2,800 करोड़ रुपये का IPO

विक्टुरा टेक्नोलॉजीज ला रही करीब 2,800 करोड़ रुपये का IPO
फरीदाबाद की ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी विक्टुरा टेक्नोलॉजीज भारत में 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,800 करोड़ रुपये) तक का एक संभावित आरंभिक सार्वजिक पेशकश (IPO) लाने की तैयारी में है।
इस सौदे में नए शेयर जारी करने के साथ-साथ कुछ मौजूदा निवेशकों के शेयर भी बेचे जा सकते हैं। निवेश बैंकों के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है, इसलिए यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है।
ऑटो पार्ट्स के बेहतर मूल्यांकन से बढ़ रही लिस्टिंग
विक्टुरा की शुरुआत 1972 में हुई थी। यह कंपनी अब 20 फैक्टरी में कारों, ट्रेनों, रक्षा क्षेत्र और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए पुर्जे बनाती है। यह IPO ऐसे समय में आ रहा है, जब दुनियाभर की और भी ऑटो पार्ट्स कंपनियां भारत में सूचीबद्ध होना चाहती हैं।
इसकी खास वजह यह है कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को यहां या विदेश के कार निर्माताओं के मुकाबले ज्यादा मूल्यांकन मिल रहा है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, इन कंपनियों की ग्रोथ और मार्जिन उन्हें सबसे अलग खड़ा करते हैं। इसी कारण यह सेक्टर अभी काफी आकर्षक बना हुआ है।