Vi ने सस्ते रिचार्ज प्लान पेश किए हैं

Vi ने 4 वॉयस वाले प्रीपेड प्लान लॉन्च किए, जानिए कितनी है कीमत और फायदे

क्या है खबर?

वोडाफोन-आइडिया (Vi) ने भारत में 4 'केवल वॉयस' वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश किए हैं। इनमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और SMS की सुविधा मिलती है, लेकिन इनके साथ कोई मोबाइल डेटा नहीं दिया गया है। इन नए प्लान की कीमत 179 रुपये, 189 रुपये, 203 रुपये और 206 रुपये है और इनकी वैधता 25 दिन से लेकर एक महीने तक है। ये पैक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के निर्देश का पालन करते हुए पेश किए हैं।