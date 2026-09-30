वेणु श्रीनिवासन ने टाटा ट्रस्ट में नोएल टाटा की अध्यक्षता पर उठाए सवाल
सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर को पत्र लिखकर नोएल टाटा को अध्यक्ष बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें नोएल की नियुक्ति और उनकी अध्यक्षता के आधार को लेकर संदेह है।
श्रीनिवासन ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले साल नोएल टाटा को ट्रस्टी चुनने जैसे अहम फैसलों से उन्हें दूर रखा गया।
इसके अलावा, उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही है कि कहीं ट्रस्ट, टाटा संस के साथ व्यापारिक मामलों में बहुत ज्यादा न उलझ जाए।
बैठकों पर रोक लगाने की मांग
श्रीनिवासन चाहते हैं कि ट्रस्ट के कामकाज के तरीके की आधिकारिक जांच की जाए। उनका मानना है कि फिलहाल ट्रस्ट की सभी बैठकों पर रोक लगा देनी चाहिए।
उन्होंने नोएल से मांग की है कि वे टाटा संस से जुड़े कुछ खास फैसलों से खुद को अलग रखें, खासकर तब जब हाल ही में श्रीनिवासन के अपने वोटिंग अधिकार सीमित किए गए हैं।
उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी है कि नए टैक्स नियमों के तहत अगर, ट्रस्ट तय सीमा से ज्यादा व्यावसायिक गतिविधि में शामिल होता है तो उसे टैक्स संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।