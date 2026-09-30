वेणु श्रीनिवासन ने टाटा ट्रस्ट में नोएल टाटा की अध्यक्षता पर उठाए सवाल

श्रीनिवासन चाहते हैं कि ट्रस्ट के कामकाज के तरीके की आधिकारिक जांच की जाए। उनका मानना है कि फिलहाल ट्रस्ट की सभी बैठकों पर रोक लगा देनी चाहिए।

उन्होंने नोएल से मांग की है कि वे टाटा संस से जुड़े कुछ खास फैसलों से खुद को अलग रखें, खासकर तब जब हाल ही में श्रीनिवासन के अपने वोटिंग अधिकार सीमित किए गए हैं।

उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी है कि नए टैक्स नियमों के तहत अगर, ट्रस्ट तय सीमा से ज्यादा व्यावसायिक गतिविधि में शामिल होता है तो उसे टैक्स संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।