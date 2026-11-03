वेंचर कैपिटल कोडर्स की बजाय AI आधारित स्टार्टअप्स में लगा रहे पैसा
वर्तमान में वेंचर कैपिटलिस्ट्स (VCs) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाले स्टार्टअप्स पर खूब दांव लगा रहे हैं। वे अब उन कंपनियों के बजाय AI टेक्नोलॉजी पर आधारित बिजनेस में भारी निवेश कर रहे हैं, जिन्हें चलाने के लिए बहुत सारे इंसानी कोडर्स की जरूरत नहीं पड़ती।
वंडरफुल और डिस्टिल AI इसके अच्छे उदाहरण हैं। वंडरफुल ने सितंबर में 55 करोड़ डॉलर (करीब 5,200 करोड़ रुपये) जुटाए थे और उसका मूल्यांकन 5 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) आंका गया था, वहीं डिस्टिल AI ने एक साल पहले 17.50 करोड़ डॉलर (करीब 1,600 करोड़ रुपये) का फंड जुटाया था और उसका मूल्यांकन 1.8 अरब डॉलर (करीब 150 अरब रुपये) था। यह साफ दिखाता है कि निवेशक अब पारंपरिक कोडिंग पर ज्यादा निर्भर कंपनियों के मुकाबले स्मार्ट सॉफ्टवेयर में ज्यादा संभावना और मुनाफा देख रहे हैं।
AI सेवाओं में खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा
AI आधारित सेवाएं तेजी से आगे बढ़ सकती हैं और उन्हें चलाने के लिए बड़ी टीमों की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सीधा मतलब है कि खर्च कम होता है और मुनाफा ज्यादा मिलता है, जो निवेशकों के लिए किसी सपने से कम नहीं।
वंडरफुल और डिस्टिल AI की हालिया सफलता से पता चलता है कि इन कम खर्च वाले टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉडल्स पर निवेशकों का कितना भरोसा है।
माना जा रहा है कि ये मॉडल पूरे उद्योग में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं।