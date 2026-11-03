वेंचर कैपिटल कोडर्स की बजाय AI आधारित स्टार्टअप्स में लगा रहे पैसा

वर्तमान में वेंचर कैपिटलिस्ट्स (VCs) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाले स्टार्टअप्स पर खूब दांव लगा रहे हैं। वे अब उन कंपनियों के बजाय AI टेक्नोलॉजी पर आधारित बिजनेस में भारी निवेश कर रहे हैं, जिन्हें चलाने के लिए बहुत सारे इंसानी कोडर्स की जरूरत नहीं पड़ती।

वंडरफुल और डिस्टिल AI इसके अच्छे उदाहरण हैं। वंडरफुल ने सितंबर में 55 करोड़ डॉलर (करीब 5,200 करोड़ रुपये) जुटाए थे और उसका मूल्यांकन 5 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) आंका गया था, वहीं डिस्टिल AI ने एक साल पहले 17.50 करोड़ डॉलर (करीब 1,600 करोड़ रुपये) का फंड जुटाया था और उसका मूल्यांकन 1.8 अरब डॉलर (करीब 150 अरब रुपये) था। यह साफ दिखाता है कि निवेशक अब पारंपरिक कोडिंग पर ज्यादा निर्भर कंपनियों के मुकाबले स्मार्ट सॉफ्टवेयर में ज्यादा संभावना और मुनाफा देख रहे हैं।