वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर 2 सप्ताह में 70 फीसदी उछले

प्रेमजी इंवेस्ट ने खरीदे वेदांता के 102 करोड़ रुपये के शेयर

लिस्टिंग के तुरंत बाद प्रेमजी इंवेस्ट ने वेदांता के 102 करोड़ रुपये के शेयर खरीद लिए हैं, जिससे निवेशकों का उत्साह और बढ़ गया। कंपनी की अपने विशाल आयरन ओर भंडारों का बेहतर इस्तेमाल करने की एक बड़ी योजना है।

ये भंडार 50 साल से भी ज्यादा समय तक चल सकते हैं। इसका मकसद है एक मजबूत स्टील कारोबार स्थापित करना और फेरो-सिलिकॉन, पाइप, वायर रॉड और रीबार जैसे उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना।

वे भारत और अफ्रीका में स्टील, सीमेंट जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इन सभी जगहों पर वे लंबे समय तक टिकाऊ विकास करने की योजना बना रहे हैं।