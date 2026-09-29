वर्मोरा ग्रैनिटो के शेयरों ने 5 फीसदी बढ़त के साथ NSE पर दी दस्तक

वर्मोरा ग्रैनिटो के शेयर मंगलवार (29 सितंबर) को इसके आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) कीमत से ज्यादा पर सूचीबद्ध हुए। इस IPO को 22-24 सितंबर के बीच प्राथमिक बाजार में 1.58 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 155 रुपये पर लिस्ट हुए। यह IPO की तय कीमत 148 रुपये से करीब 4.73 फीसदी ज्यादा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर भी शेयर 152 पर सूचीबद्ध हुए, जो असल कीमत से ऊपर ही थे।