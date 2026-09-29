वर्मोरा ग्रैनिटो के शेयरों ने 5 फीसदी बढ़त के साथ NSE पर दी दस्तक

वर्मोरा ग्रैनिटो के शेयरों ने 5 फीसदी बढ़त के साथ NSE पर दी दस्तक
बिज़नेस
वर्मोरा ग्रैनिटो के शेयर मंगलवार (29 सितंबर) को इसके आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) कीमत से ज्यादा पर सूचीबद्ध हुए। इस IPO को 22-24 सितंबर के बीच प्राथमिक बाजार में 1.58 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।
कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 155 रुपये पर लिस्ट हुए। यह IPO की तय कीमत 148 रुपये से करीब 4.73 फीसदी ज्यादा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर भी शेयर 152 पर सूचीबद्ध हुए, जो असल कीमत से ऊपर ही थे।
3,435 करोड़ रुपये हुआ बाजार पूंजीकरण
इस मजबूत शुरुआत के साथ वर्मोरा का बाजार मूल्यांकन बढ़कर 3,435.38 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी ने अपने IPO से 708 करोड़ रुपये जुटाए थे, जिसके लिए प्रति शेयर 140 से 148 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया था।
कंपनी की इस अच्छी शुरुआत से पता चलता है कि निवेशक वर्मोरा के भविष्य को लेकर काफी आश्वस्त हैं।