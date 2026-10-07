वैंस इलेक्ट्रोइंजीनियरिंग्स के शेयर 90 फीसदी की उछाल के साथ BSE पर हुए लिस्ट

IPO को निवेशकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। यह कुल 628.73 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसमें गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) ने 1,031.87 गुना बोली लगाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया।

वैंस इलेक्ट्रोइंजीनियरिंग्स की शुरुआत 2022 की शुरुआत में हुई थी। यह फर्म रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी बनाती है। यह ट्रेनों के सबस्टेशनों में इस्तेमाल होने वाले वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बनाती है।

कंपनी का 33.98 करोड़ रुपये का यह पूरा IPO नए शेयरों का था, जिन्हें 112 से 118 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया था। ऊपरी मूल्य बैंड पर एक लॉट खरीदने के लिए कम से कम 1.41 लाख रुपये की जरूरत थी। यह रकम काफी बड़ी थी, लेकिन इसने निवेशकों को इस IPO में पैसा लगाने से नहीं रोका।