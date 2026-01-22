उत्तर प्रदेश ने दावोस में करीब 9,800 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर किए हस्ताक्षर

क्षेत्र ऊर्जा, डाटा सेंटर और डिफेंस पर ध्यान इन निवेश प्रस्तावों में सबसे बड़ा हिस्सा वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट का है, जिसके लिए अकेले SAEL इंडस्ट्रीज ने 8,000 करोड़ रुपये के बड़े निवेश की बात कही है। इसके अलावा, सिफी टेक्नोलॉजीज नोएडा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रेडी डाटा सेंटर और AI सिटी के लिए 1,600 करोड़ रुपये लगाएगी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और हथियार सिस्टम से जुड़ी गतिविधियों के लिए येओमैन ने भी 150 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है।

बैठकें सरकारी प्रतिनिधिमंडल की अहम बैठकें उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने दावोस में कई रणनीतिक बैठकें की हैं। इन बैठकों का मकसद राज्य में उद्योग और तकनीक आधारित विकास को आगे बढ़ाना था। प्रदेश सरकार का कहना है कि इन समझौतों से सतत विकास, तकनीक आधारित प्रशासन और बड़े स्तर पर रोजगार सृजन के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। निवेशकों ने उत्तर प्रदेश की नीतियों और बिजनेस माहौल में भरोसा जताया है।

