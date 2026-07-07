योगी सरकार ने स्टार्टअप और डाटा सेंटर को बढ़ावा देने के बनाई पॉलिसी बिज़नेस Jul 07, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप पॉलिसी-2026 और डाटा सेंटर पॉलिसी-2026 को मंजूरी दे दी है।इन नीतियों का सीधा मकसद राज्य में नवाचारों को बढ़ावा देना, युवा उद्यमियों को आगे बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इसके साथ ही, प्रदेश को 1,000 अरब डॉलर (करीब 90,000 अरब रुपये) की अर्थव्यवस्था बनाने के बड़े लक्ष्य की ओर भी ये नीतियां एक मजबूत कदम बढ़ाती हैं।

ये दोनों नीतियां ही टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में काफी अहम भूमिका निभाएंगी।