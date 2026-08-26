क्यों अंड़े 40 फीसदी तक हो गए महंगे? सर्दियों में और बढ़ सकते हैं दाम

अंडे बनाने में सबसे ज्यादा खर्च मक्के पर ही आता है। ऐसे में जब मक्के का दाम लगभग दोगुना होकर 26,500 रुपये प्रति टन हो गया है तो किसानों के साथ-साथ ग्राहकों की जेब पर भी भारी असर पड़ रहा है।

सर्दियों में अंडों की मांग बढ़ जाती है और मक्के के दाम कम होने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में नेशनल एग को-ऑर्डिनेशन कमेटी (NECC) ने चेतावनी दी है कि अंडे और महंगे हो सकते हैं।

सर्दियों में इनकी कीमतें बढ़ने या फिर काफी ऊंचे स्तर पर बने रहने की संभावना है। ईंधन और भोजन दोनों की मांग को पूरा करने के लिए भारत अब मक्का आयात भी कर रहा है।