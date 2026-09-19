शॉपिफाई का कर्मचारियों को AI का इस्तेमाल अनिवार्य करना पड़ रहा भारी

पिछले साल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपिफाई ने अपने कर्मचारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का इस्तेमाल जरूरी कर दिया था, लेकिन उनकी यह योजना उम्मीद के मुताबिक नहीं रही।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टोबियास लुटके ने खुद माना कि इस फैसले से कंपनी में बेकार और घटिया गुणवत्ता के ईमेल और कोड की बाढ़ आ गई है। उन्होंने इसे 'स्लॉप ग्रेनेड' नाम दिया है।

अब कर्मचारियों को AI की इन गलतियों को सुधारने में ज्यादा समय लगाना पड़ रहा है, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण उनके लिए एक बड़ी परेशानी बन गया है।