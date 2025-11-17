जापान की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई है

अमेरिकी टैरिफ से जापान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा बुरा असर, निर्यात में आई गिरावट

क्या है खबर?

2025 की तिसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) की अवधि में जापान की अर्थव्यवस्था में 1.8 फीसदी की वार्षिक दर से संकुचन हुआ। यह गिरावट निर्यात में भारी गिरावट के कारण हुई, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बोझ तले दब रहा है। कैबिनेट कार्यालय ने बताया कि तिमाही आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 0.4 फीसदी गिर गया, जो 6 तिमाहियों में पहली बार संकुचन दर्शाता है। यह गिरावट बाजार द्वारा शुरू में अनुमानित 0.6 फीसदी की गिरावट से कम थी।