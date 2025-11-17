अमेरिकी टैरिफ से जापान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा बुरा असर, निर्यात में आई गिरावट 

अमेरिकी टैरिफ से जापान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा बुरा असर, निर्यात में आई गिरावट
क्या है खबर?
2025 की तिसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) की अवधि में जापान की अर्थव्यवस्था में 1.8 फीसदी की वार्षिक दर से संकुचन हुआ। यह गिरावट निर्यात में भारी गिरावट के कारण हुई, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बोझ तले दब रहा है। कैबिनेट कार्यालय ने बताया कि तिमाही आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 0.4 फीसदी गिर गया, जो 6 तिमाहियों में पहली बार संकुचन दर्शाता है। यह गिरावट बाजार द्वारा शुरू में अनुमानित 0.6 फीसदी की गिरावट से कम थी।
वस्तु और सेवा
दूसरी तिमाही की तुलना में निर्यात में आई गिरावट
समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) के अनुसार, जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान जापान के वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में भारी गिरावट देखी जा सकती है, जो दूसरी तिमाही की तुलना में 1.2 फीसदी कम हो गया। पिछली तिमाही में इसमें 2.3 फीसदी की वृद्धि हुई थी। CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, शुद्ध निर्यात ने सकल घरेलू उत्पाद में 0.2 प्रतिशत की गिरावट में योगदान दिया है। कुछ व्यवसायों ने जब भी संभव हुआ निर्यात में तेजी ला दी।
गिरावट
मई के बाद से निर्यात में कमी
रिपोर्ट के अनुसार, मई के बाद से जापान के निर्यात में लगातार 4 महीनों तक गिरावट देखी गई थी, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ ने निर्यात को नुकसान पहुंचाया था, हालांकि सितंबर में वृद्धि देखी गई। वार्षिक आधार पर सितंबर तक के 3 महीनों में निर्यात में 4.5 फीसदी की गिरावट आई, जबकि तीसरी तिमाही में आयात में 0.1 फीसदी की गिरावट आई। आर्थिक संकुचन को धीमा करने में मदद करने वाला प्रमुख कारक घरेलू खपत वृद्धि है।