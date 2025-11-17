अक्टूबर में डिजिटल सोने की बिक्री में 60 फीसदी की गिरावट, जानिए क्या है कारण 

अक्टूबर में डिजिटल सोने की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज हुई है

क्या है खबर?

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से डिजिटल सोने की खरीद में पिछले महीने 61 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो इस साल का सबसे निचला स्तर है। ऐसा निवेश माध्यम के अनियमित होने की कई चेतावनियों के बाद हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में खरीदे गए डिजिटल सोने का मूल्य घटकर 550 करोड़ रुपये रह गया, जबकि सितंबर में 1,410 करोड़ रुपये का बिका था। इस साल औसत आंकड़ा लगभग 951 करोड़ रुपये है।