अक्टूबर में डिजिटल सोने की बिक्री में 60 फीसदी की गिरावट, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से डिजिटल सोने की खरीद में पिछले महीने 61 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो इस साल का सबसे निचला स्तर है। ऐसा निवेश माध्यम के अनियमित होने की कई चेतावनियों के बाद हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में खरीदे गए डिजिटल सोने का मूल्य घटकर 550 करोड़ रुपये रह गया, जबकि सितंबर में 1,410 करोड़ रुपये का बिका था। इस साल औसत आंकड़ा लगभग 951 करोड़ रुपये है।
संख्या
लेन-देन संख्या में भी आई गिरावट
डिजिटल सोना की खरीद के लेन-देन की संख्या भी अगस्त और सितम्बर में 10 करोड़ से घटकर अक्टूबर में 2.1 करोड़ रह गई, जो लगभग 80 प्रतिशत की गिरावट है। पेटीएम, फोनपे, जार, अमेजन पे, गूगल पे और तनिष्क जैसे भुगतान ऐप्स के जरिए इसकी बिक्री की जाती है, जो इस साल जनवरी में 762 करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर में 1,410 करोड़ रुपये हो गई। ग्राहक 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का सोना खरीद सकते हैं।
कारण
इस कारण आई निवेश में कमी
अक्टूबर में कई डिजिटल प्रभावशाली लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को सोना खरीदने से आगाह किया था। उन्होंने कहा कि अगर, डिजिटल सोना बेचने वाले प्लेटफॉर्म अपना संचालन बंद कर देते हैं तो ग्राहकों के लिए अपना पैसा/सोना निकालना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को चेतावनी दी थी कि डिजिटल सोने पर देश में किसी भी संगठन नियम-कानून (विनियमन) लागू नहीं होते हैं। इसी ने निवेशकों इसमें निवेश करने से रोका है।