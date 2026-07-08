AI चिप्स के भविष्य की चिंता से फिसला अमेरिकी शेयर बाजार

सैमसंग की कमाई से निवेशक निराश

सैमसंग की हालिया कमाई ने निवेशकों की आसमान छूती उम्मीदों को पूरा नहीं किया, जिससे चिप स्टॉक्स को बड़ा झटका लगा।

साथ ही, यह खबर भी आई कि चीनी स्टार्टअप डीपसीक अपना खुद का AI चिप बना रहा है, जो एनवीडिया और हुआवे के कारोबार में सेंध लगा सकता है।

हॉराइजन इंवेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रमुख जैकरी हिल का कहना है कि AI में हालिया बढ़त ने ऐसी उम्मीदें जगा दी हैं, जिन्हें पूरा करना लगभग असंभव है।

अब सबकी नजरें इस शुक्रवार को होने वाले SK हाईनिक्स के अमेरिकी शेयर बाजार में लॉन्च पर टिकी हैं, यह देखने के लिए कि क्या बाजार में यह उथल-पुथल आगे भी बनी रहती है।