AI चिप्स के भविष्य की चिंता से फिसला अमेरिकी शेयर बाजार
अमेरिकी शेयर बाजारों में मंगलवार (7 जुलाई) को गिरावट देखी गई। S&P 500, नैस्डैक और डाउ जोंस तीनों ही नीचे बंद हुए।
इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण यह था कि निवेशकों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स को लेकर चल रहे प्रचार की सच्चाई पर संदेह होने लगा है।
माइक्रोन और सैंडिस्क जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई, जिससे पूरा सेमीकंडक्टर सेक्टर नीचे चला गया।
सैमसंग की कमाई से निवेशक निराश
सैमसंग की हालिया कमाई ने निवेशकों की आसमान छूती उम्मीदों को पूरा नहीं किया, जिससे चिप स्टॉक्स को बड़ा झटका लगा।
साथ ही, यह खबर भी आई कि चीनी स्टार्टअप डीपसीक अपना खुद का AI चिप बना रहा है, जो एनवीडिया और हुआवे के कारोबार में सेंध लगा सकता है।
हॉराइजन इंवेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रमुख जैकरी हिल का कहना है कि AI में हालिया बढ़त ने ऐसी उम्मीदें जगा दी हैं, जिन्हें पूरा करना लगभग असंभव है।
अब सबकी नजरें इस शुक्रवार को होने वाले SK हाईनिक्स के अमेरिकी शेयर बाजार में लॉन्च पर टिकी हैं, यह देखने के लिए कि क्या बाजार में यह उथल-पुथल आगे भी बनी रहती है।