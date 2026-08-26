अमेरिकी पाबंदी का ईरान को भारत के निर्यात पर नहीं पड़ेगा असर

वित्त वर्ष 2026 में ईरान ने भारत से 10 लाख टन से ज्यादा बासमती चावल खरीदा। यह पिछली अवधि के मुकाबले काफी ज्यादा था। इसकी मुख्य वजह ईरान की खाद्य सुरक्षा की जरूरतें हैं और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और जर्मनी जैसे देशों में भुगतान के लिए कुछ खास तरीके तैयार किए गए हैं।

ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव अजय भालोथिया बताते हैं कि इन व्यवस्थाओं के कारण ही प्रतिबंधों के बावजूद व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रह रहा है।

निर्यातकों का यह भी कहना है कि चाय, दवा और मांस जैसे दूसरे बड़े निर्यातों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि ऐसे सामानों को मानवीय जरूरतों से जोड़कर देखा जाता है और उनके दूसरे विकल्प भी कम हैं।