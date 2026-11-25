अमेरिकी नियामकों की एनवीडिया की फंडिंग पर सख्त निगरानी
लेखन दिनेश चंद शर्मा
अमेरिकी नियामक एनवीडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाने के तरीके पर पैनी नजर रखे हुए हैं।
नियामकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कंपनियां केवल एनवीडिया के उत्पाद खरीदने के लिए ज्यादा कर्ज ले रही हैं, जिससे पूरे AI उद्योग की आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है।
हुआंग की वापसी से फंडिंग की चिंताएं दूर
जेंसेन हुआंग के एनवीडिया से वापस जुड़ने के बाद जोखिम भरी फंडिंग को लेकर उद्योग की कुछ चिंताएं भले ही कम हुई हों, लेकिन कड़े नियम अभी भी लागू हो सकते हैं।
नियामक एनवीडिया से कह सकते हैं कि वह अपने वित्तीय सौदों को लेकर ज्यादा पारदर्शिता बरते। इसके अलावा, उसके ताइवानी आपूर्तिकर्ताओं के साथ जो अनौपचारिक समझौते चल रहे हैं, वे भी जल्द ही औपचारिक अनुबंध में बदल सकते हैं।
यह सब नई निगरानी कोशिशों का हिस्सा है, जिससे कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके।