जेंसेन हुआंग के एनवीडिया से वापस जुड़ने के बाद जोखिम भरी फंडिंग को लेकर उद्योग की कुछ चिंताएं भले ही कम हुई हों, लेकिन कड़े नियम अभी भी लागू हो सकते हैं।

नियामक एनवीडिया से कह सकते हैं कि वह अपने वित्तीय सौदों को लेकर ज्यादा पारदर्शिता बरते। इसके अलावा, उसके ताइवानी आपूर्तिकर्ताओं के साथ जो अनौपचारिक समझौते चल रहे हैं, वे भी जल्द ही औपचारिक अनुबंध में बदल सकते हैं।

यह सब नई निगरानी कोशिशों का हिस्सा है, जिससे कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके।