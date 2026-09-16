अमेरिकी फेड 2023 के बाद पहली बार बढ़ा सकता है ब्याज दर

अमेरिकी फेड 2023 के बाद पहली बार बढ़ा सकता है ब्याज दर
अमेरिकी फेडरल रिजर्व 2023 के बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारी में है। उसका मकसद उस बढ़ती महंगाई को धीमा करना है, जो हाल के दिनों में उम्मीद से ज्यादा रही है।
फेड के इस कदम से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसके मतभेद सामने आ सकते हैं क्योंकि ट्रंप लगातार कर्ज लेने की लागत को बहुत कम रखने की वकालत करते रहे हैं।
महंगाई बनी रहने से फेड ने बदली नीति
फेड ने अपनी रणनीति इसलिए बदली है क्योंकि बढ़ती कीमतों के सामने केवल अस्थायी उपाय अब काम नहीं कर रहे हैं। निवेशक मान रहे हैं कि अभी ब्याज दरों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी और इस साल के अंत तक एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
फेड के भीतर भी इस पर बहस चल रही है। कुछ सदस्य तो जुलाई में ही दरें बढ़ाने के पक्ष में थे, खासकर जब अगस्त में महंगाई फिर से बढ़ गई थी।
इसके अलावा, अध्यक्ष केविन वॉर्श के आने से स्थितियां और भी दिलचस्प हो सकती हैं क्योंकि इस सप्ताह नए आर्थिक पूर्वानुमान भी सामने आने वाले हैं।