अमेरिकी फेड 2023 के बाद पहली बार बढ़ा सकता है ब्याज दर

फेड ने अपनी रणनीति इसलिए बदली है क्योंकि बढ़ती कीमतों के सामने केवल अस्थायी उपाय अब काम नहीं कर रहे हैं। निवेशक मान रहे हैं कि अभी ब्याज दरों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी और इस साल के अंत तक एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

फेड के भीतर भी इस पर बहस चल रही है। कुछ सदस्य तो जुलाई में ही दरें बढ़ाने के पक्ष में थे, खासकर जब अगस्त में महंगाई फिर से बढ़ गई थी।

इसके अलावा, अध्यक्ष केविन वॉर्श के आने से स्थितियां और भी दिलचस्प हो सकती हैं क्योंकि इस सप्ताह नए आर्थिक पूर्वानुमान भी सामने आने वाले हैं।