शहरी होम डेकोर बाजार करीब 1,100 अरब रुपये के पार  

दोहरी कमाई वाले परिवार बढ़ा रहे मांग

मिलेनियल्स और दोहरी आय वाले परिवार इस मांग को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में और तेजी आ गई है। उन्हें मॉड्युलर किचन और अपनी पसंद के हिसाब से तैयार किए गए डिजाइन बेहद पसंद आ रहे हैं।

कोरोना महामारी ने लोगों की अपने घरों को बेहतर बनाने की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया। जहां इस बाजार का 80 से 85 फीसदी हिस्सा अभी भी असंगठित है, वहीं ब्रैंडेड कंपनियां अब तेजी से अपनी जगह बना रही हैं।

अक्सर, देखा जाता है कि घरों की सजावट से जुड़े ज्यादातर बड़े फैसलों में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। उनके लिए घर सजाना अपनी पहचान और रहन-सहन को दिखाने का एक जरिया बन जाता है।