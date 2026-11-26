अर्बन कंपनी AC बाजार में उतर गई है

अर्बन कंपनी ने AC बाजार में रखा कदम, शुरुआती कीमत 55,499 रुपये

क्या है खबर?

अर्बन कंपनी ने अपने नेटिव ब्रांड के तहत नेटिव अल्ट्रा और नेटिव अल्ट्रा एयर मॉडल लॉन्च करके एयर कंडीशनर (AC) बाजार में कदम रख दिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) कॉर्पोरेट फाइलिंग के अनुसार, इनकी शुरुआती कीमत 55,499 रुपये है। इस नई उत्पाद रेंज के साथ 5 साल की बिना शर्त वारंटी मिलती है और इसकी प्री-बुकिंग केवल अर्बन कंपनी के मोबाइल ऐप पर की जा सकती है और खरीदारी के लिए सहायता उपलब्ध है।