अपस्टॉक्स को मिला SEBI का लाइसेंस

अपस्टॉक्स को मिला SEBI का लाइसेंस, कंपनी सीधे बेच सकेगी कॉर्पोरेट बॉन्ड

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:26 am Oct 30, 202611:26 am

क्या है खबर?

शेयर बाजार में निवेश की सुविधा देने वाली कंपनी अपस्टॉक्स अब अपने ग्राहकों को सीधे कॉर्पोरेट बॉन्ड भी बेच सकेगी। कंपनी को ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म चलाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी मिल गई है। इस अनुमति के बाद अपस्टॉक्स बॉन्ड निवेश के क्षेत्र में भी उतर सकेगी। इसके साथ ही वह ग्रो, जीरोधा और एंजेल वन जैसी कंपनियों को टक्कर देगी, जो पहले से इस कारोबार में मौजूद हैं।