शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 554 अंक ऊपर

शेयर बाजार में आज (1 सितंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 554 अंक की बढ़त के साथ आज 80,364.49 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 198 अंक चढ़कर 24,625.05 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 318 अंक की बढ़त के साथ 16,033.55 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स टॉप गेनर्स में आज कायन्स टेक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और MCX इंडिया ने क्रमशः 7.79 फीसदी, 6.05 फीसदी और 5.45 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। डिक्सन टेक्नोलॉजी और मणप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में भी क्रमशः 5.34 फीसदी और 5.18 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। सन फार्मा, ITC, डिविस लैब्स, एवेन्यू सुपरमार्ट और HUL क्रमशः 1.99 फीसदी, 0.95 फीसदी, 0.62 फीसदी, 0.44 फीसदी और 0.39 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

वजह क्या है तेजी की वजह? भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी कई वजहों से देखने को मिली। मजबूत GDP आंकड़ों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया, वहीं लगातार गिरावट के बाद वैल्यू बायिंग ने बाजार को सहारा दिया। वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक संकेत मिले। चीन-भारत रिश्तों में नरमी और अमेरिकी अदालत द्वारा ट्रंप टैरिफ को अवैध ठहराने से माहौल बेहतर हुआ। IT शेयरों में उछाल और आगामी GST परिषद बैठक से कर सुधार की उम्मीदों ने भी बाजार को मजबूती दी।