एनवीडिया CEO की करीबी पर चीन को AI चिप्स तस्करी का आरोप

मेगास्पीड की मलेशियाई सहयोगी कंपनी ने जून, 2024 से फरवरी, 2026 के दौरान कम से कम 4.8 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) के एडवांस AI टूल खरीदे।

इन डिवाइस में एनवीडिया के चिप्स और तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के एक अधिकारी को कंपनी से जुड़ी एक मलेशियाई फैक्ट्री में एनवीडिया के डिवाइस अभी भी बक्सों में बंद मिले।

इस खोज ने संदेह पैदा कर दिया है कि कहीं ये चिप्स अवैध रूप से चीन तो नहीं भेजे गए थे। कंपनी ने बताया है कि वह इस जांच में पूरा सहयोग कर रही है और एलिस हुआंग के साथ उनकी बैठकें सामान्य थीं और कंपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को गंभीरता से लेती है।