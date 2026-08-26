केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डाटा सेंटर्स के लिए भारत को बताया पंसदीदा जगह

गोयल ने जापान के साथ तकनीक, व्यापार, निवेश और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की बात भी कही। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में AI और सेमीकंडक्टर की लगभग 150 अरब डॉलर (करीब 14,000 अरब रुपये) की भारी मांग है, जो दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक बड़ा अवसर बन सकती है।

जापान में रह रहे भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि अगर, भारतीय जापानी भाषा सीखें तो उन्हें केयरगिविंग और इंजीनियरिंग जैसे कई क्षेत्रों में अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि जापान में बसे 60,000 से ज्यादा भारतीय जो पैसा अपने देश भेजते हैं, उससे भारत के विकास को काफी सहारा मिल रहा है।