वासुदेवन ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से दिया इस्तीफा, अब यूनीको की संभालेंगे कमान

चेन्नई स्थित यूनीको हाउसिंग फाइनेंस ने पीएन वासुदेवन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। वासुदेवन ने हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से इस्तीफा दिया था।

उनके इस्तीफे की वजह उनके परिवार की फाइनेंस कंपनी से जुड़े हितों के टकराव की आशंका थी।

हालांकि, उनका कहना था कि प्रबंध निदेशक के तौर पर उनका काम और उनकी बेटी का एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) में सह प्रमोटर होना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तय नियमों के बिल्कुल अंदर था।