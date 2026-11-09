वासुदेवन ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से दिया इस्तीफा, अब यूनीको की संभालेंगे कमान
चेन्नई स्थित यूनीको हाउसिंग फाइनेंस ने पीएन वासुदेवन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। वासुदेवन ने हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से इस्तीफा दिया था।
उनके इस्तीफे की वजह उनके परिवार की फाइनेंस कंपनी से जुड़े हितों के टकराव की आशंका थी।
हालांकि, उनका कहना था कि प्रबंध निदेशक के तौर पर उनका काम और उनकी बेटी का एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) में सह प्रमोटर होना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तय नियमों के बिल्कुल अंदर था।
इक्विटास के शेयर 15 फीसदी गिरे
यूनीको ने मार्च, 2023 में शुरुआत के बाद से तेजी से तरक्की की है। कंपनी ने 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। साथ ही अपना घाटा कम करते हुए राजस्व को 91.2 करोड़ रुपये तक पहुंचाया है।
इस बीच, वासुदेवन के इक्विटास SFB छोड़ने के बाद बैंक के शेयर लगभग 15 फीसदी नीचे आ गए। यह दिखाता है कि इस बदलाव से निवेशक काफी घबरा गए थे।
स्थिति को संभालने के लिए बालाजी नुतलपदी अब इक्विटास में अंतरिम प्रबंध निदेशक (MD) और CEO का पद संभाल रहे हैं।