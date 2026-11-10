भारत में इस साल की तीसरी तिमाही में बेरोजगारी कम हुई है

जुलाई-सितंबर के बीच भारत में बेरोजगारी घटी, जानिए कैसे रहे आंकड़े

क्या है खबर?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई-सितंबर की अवधि में भारत की बेरोजगारी दर में कमी आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) में इसका खुलासा हुआ है। इसके अनुसार, तीसरी तिमाही में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए कुल बेरोजगारी दर में सुधार हुआ है और यह 5.1 फीसदी हो गई है। यह पिछली तिमाही के 5.4 फीसदी के आंकड़े से थोड़ी कम है।