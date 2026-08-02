12 नई सेमीकंडक्टर यूनिट्स से देश बनेगा आत्मनिर्भर- अश्विनी वैष्णव

भारत ने सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत 12 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित की जा रही हैं। इन यूनिट्स को बनाने में करीब 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) का भारी निवेश हुआ है।

इनमें से 3 फैक्ट्रियां तो पहले ही चिप्स बनाना शुरू कर चुकी हैं। इस पहल का मुख्य लक्ष्य है कि हम आयात पर अपनी निर्भरता कम करें और भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया का एक बड़ा केंद्र बना सकें।