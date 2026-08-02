यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप भारत में सफल होने के लिए अपनाएगा चीन वाली रणनीति

यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप (UMG) भारत में संगीत रिलीज करने के तरीके में बदलाव करने जा रहा है। अगस्त के आखिर से UMG के सभी नए गाने सबसे पहले स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के पेड टियर्स पर उपलब्ध होंगे।

इसका मतलब है कि अगर, आप इन नए गानों को सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जो लोग मुफ्त में संगीत सुनते हैं, वे इन गानों को 72 घंटे बाद सुन पाएंगे।

UMG के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सर लूसियन ग्रेंज ने 30 जुलाई को बताया कि कंपनी चीन में अपनी सफल रणनीति के बाद यह कदम उठा रही है।