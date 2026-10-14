AI भारतीय उद्योग में अब समस्या आने से पहले ही कर रहा ठीक

गर्ग ने बताया कि एज AI की प्रोसेसिंग से AI को लागू करने में लगने वाला समय, बाजार तक पहुंचने का समय और कुल लागत कम हो जाती है। इससे काम रुकता कम है और उत्पादकता बढ़ती है।

उन्होंने नगारो के C-PI के बारे में भी बात की, जो कंपनियों को कम लागत में और तेजी से AI का इस्तेमाल शुरू करने में सक्षम बनाता है।

फैक्ट्रियों के अलावा, गर्ग ने AI की बड़ी संभावनाओं को कनेक्टेड फ्लीट और यूटिलिटीज जैसे क्षेत्रों में भी देखा। ये सभी भारत के बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं।

उनका कहना था कि व्यवसायों के लिए अब समय आ गया है कि वे प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें।