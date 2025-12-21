अल्ट्राटेक को टैक्स नोटिस जारी किया गया है

अल्ट्राटेक को मिला 782 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

अल्ट्राटेक सीमेंट को 782.2 करोड़ रुपये के सेवा एवं वस्तु कर (GST) भुगतान की मांग का नोटिस दिया गया है। इसके खिलाफ कंपनी न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रही है। आदित्य बिड़ला समूह की इस कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा, "वह आदेश की समीक्षा कर रही है, सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है और उनी के अनुसार मांग का विरोध करेगी।" यह मामला 2018-19 से 2022-23 के बीच टैक्स चोरी से जुड़ा है।