ब्रिटेन में कर्मचारी AI पर सालाना जेब से खर्च कर रहे 1.3 अरब डॉलर

करीब आधे ब्रिटिश कर्मचारी मुफ्त AI टूल्स से ही काम चला रहे हैं, जबकि लगभग एक-तिहाई को उनके मालिक की तरफ से ये सुविधाएं मिलती हैं।

खास बात यह है कि 6 में से एक कर्मचारी तो ऐसा भी है, जो कम से कम एक टूल के लिए खुद पैसे चुकाता है। डेलॉयट के पॉल ली ने बताया कि AI को इतनी तेजी से अपनाया जा रहा है, जबकि कई कर्मचारियों को इसकी सही ट्रेनिंग या स्पष्ट दिशा-निर्देश भी नहीं मिले हैं। अमेरिका की तुलना में ब्रिटेन के लोग इन डिजिटल मददगारों को अपने काम में ज्यादा आसानी से शामिल करते हैं। वे इनका इस्तेमाल खासकर उन छोटे-मोटे कामों के लिए करते हैं, जिनसे समय बचता है और काम की रफ्तार बढ़ती है।