उज्ज्वला योजना में सब्सिडी घटी

उज्ज्वला लाभार्थियों को पहले 4 सिलेंडर पर 300 रुपये मिलेगी सब्सिडी, जानिए कैसे करें आवेदन

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:24 pm Jun 09, 202605:24 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत अब लाभार्थियों को साल में पहले 4 LPG रिफिल पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी। यानी एक परिवार को सालाना अधिकतम 1,200 रुपये की ही सहायता दी जाएगी। पहले यह लाभ अधिक सिलेंडरों पर उपलब्ध था। सरकार का कहना है कि उज्ज्वला परिवारों को रसोई गैस कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए यह सहायता जारी रखी गई है।