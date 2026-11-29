सीमेंस ने अपने कर्मचारियों को बदलते माहौल में ढालने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने टेक्सस में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जो उन लोगों के लिए है, जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नए हैं।

इन कोशिशों के बावजूद कंपनी ने घोषणा की है कि 2027 के वित्तीय वर्ष के अंत तक सीमेंस के ऑटोमेशन बिजनेस में दुनियाभर में करीब 5,600 नौकरियां खत्म की जाएंगी।

इसके पीछे बदलते बाजार के हालात और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। सीमेंस अकेली कंपनी नहीं है, जो ऐसा कर रही है।

अमेरिका में 2026 के पहले 10 महीनों में नियोक्ताओं ने AI को 1,21,401 नौकरियों की कटौती का एक कारण बताया है। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की और नौकरी की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल काम है।