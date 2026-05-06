बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी होगा

बच्चों के आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य, जानिए मुफ्त में कैसे कराएं

क्या है खबर?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अब 5 और 15 साल के बच्चों के आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य कर दिए हैं। यह आधार डाटा को सटीक और वैध बनाए रखने के लिए किया गया है। ये अपडेट सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे के बायोमेट्रिक डाटा जैसे- उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली के स्कैन उसके बड़े होने के साथ-साथ ठीक से रिकॉर्ड किए जाएं। इन अपडेट के न होने पर आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।