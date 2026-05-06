बच्चों के आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य, जानिए मुफ्त में कैसे कराएं
क्या है खबर?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अब 5 और 15 साल के बच्चों के आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य कर दिए हैं। यह आधार डाटा को सटीक और वैध बनाए रखने के लिए किया गया है। ये अपडेट सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे के बायोमेट्रिक डाटा जैसे- उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली के स्कैन उसके बड़े होने के साथ-साथ ठीक से रिकॉर्ड किए जाएं। इन अपडेट के न होने पर आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।
फ्री सुविधा
कब तक मुफ्त करवा सकते हैं अपडेट?
बायोमेट्रिक अपडेट इसलिए जरूरी है, क्योंकि समय के साथ बच्चों के उंगलियों के निशान बदल जाते हैं। इससे सत्यापन में दिक्कत आने की संभावना रहती है। 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के अपडेट 30 सितंबर, 2026 तक पूरी तरह से मुफ्त है। उसके बाद शुल्क लग सकता है। इससे आवश्यक सेवाओं में भविष्य में होने वाली किसी भी परेशानी से बचा जा सकेगा। इससे स्कूल में प्रवेश या सरकारी सेवाओं में आने वाली समस्याओं को रोकता है।
तरीका
ऐसा करा सकते हैं बायोमेट्रिक अपडेट
बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अपने निकटतम आधार सेवा केंद्र या नामांकन केंद्र पर जाएं। बच्चे का आधार कार्ड साथ ले जाएं। इसके साथ जरूरी सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत करें। केंद्र पर बच्चे के उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली और चेहरे को स्कैन किया जाएगा। इसके बाद उसका सत्यापन से संबंधित डाटा अपडेट हो जाएगा। आप UIDAI के आधिकारिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भी आधार सेवा केंद्र खोज सकते हैं।