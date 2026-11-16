कर्मचारियों ने RBI से की IDBI बैंक का फेयरफैक्स से सौदा रोकने की मांग
IDBI बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के यूनाइटेड फोरम (UFIOE) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से एक अहम अपील की है। UFIOE चाहता है कि RBI, IDBI बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की बड़ी योजना पर फिलहाल रोक लगा दे। यह हिस्सेदारी 10955230 कनाडा इंक को बेची जा रही है, जो फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड से जुड़ी एक कंपनी है।
यूनियन की मांग है कि 52,878 करोड़ रुपये के इस सौदे की पूरी तरह समीक्षा की जाए। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस सौदे को मंजूरी दी थी, लेकिन UFIOE चाहता है कि जब तक यह साफ न हो जाए कि यह सौदा कैसे काम करेगा, तब तक इसे आगे न बढ़ाया जाए।
फेयरफैक्स की जांच की मांग
बैंक की यूनियन इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि फेयरफैक्स को इस खरीद के लिए पैसा कहां से मिल रहा है। यूनियन ने फेयरफैक्स की मूल कंपनी 10955230 कनाडा इंक की जांच की मांग की है।
उन्होंने यह बात भी साफ कर दी है कि IDBI बैंक के अपने जमा पैसों (डिपोजिट) या संपत्तियों का इस्तेमाल इस खरीद के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
इसके साथ ही यूनियन जमाकर्ताओं (डिपोजिटर्स) और कर्मचारियों दोनों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय अपनाने पर जोर दे रही है। यूनियन का कहना है कि बैंक पर सरकारी नियंत्रण बनाए रखना बहुत जरूरी है और अगर, बैंक का मालिकाना हक बदलता है तो कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में नहीं पड़नी चाहिए।