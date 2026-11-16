कर्मचारियों ने RBI से की IDBI बैंक का फेयरफैक्स से सौदा रोकने की मांग

बैंक की यूनियन इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि फेयरफैक्स को इस खरीद के लिए पैसा कहां से मिल रहा है। यूनियन ने फेयरफैक्स की मूल कंपनी 10955230 कनाडा इंक की जांच की मांग की है।

उन्होंने यह बात भी साफ कर दी है कि IDBI बैंक के अपने जमा पैसों (डिपोजिट) या संपत्तियों का इस्तेमाल इस खरीद के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

इसके साथ ही यूनियन जमाकर्ताओं (डिपोजिटर्स) और कर्मचारियों दोनों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय अपनाने पर जोर दे रही है। यूनियन का कहना है कि बैंक पर सरकारी नियंत्रण बनाए रखना बहुत जरूरी है और अगर, बैंक का मालिकाना हक बदलता है तो कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में नहीं पड़नी चाहिए।