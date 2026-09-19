उदय कोटक ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए दिए ये सुझाव

वरिष्ठ बैंकर उदय कोटक का मानना है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन सकता है, लेकिन इसके लिए हमें वित्तीय अनुशासन अपनाना होगा और पूंजी आकर्षित करने के लिए जरूरी सुधारों पर गंभीरता से काम करना होगा।

एक वित्त सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने बताया कि भारत का कुल राजकोषीय घाटा अभी भी 7 फीसदी से ज्यादा है। कोटक ने कहा कि जैसे-जैसे दुनिया में मुकाबला बढ़ रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है।