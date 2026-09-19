उदय कोटक ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए दिए ये सुझाव
वरिष्ठ बैंकर उदय कोटक का मानना है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन सकता है, लेकिन इसके लिए हमें वित्तीय अनुशासन अपनाना होगा और पूंजी आकर्षित करने के लिए जरूरी सुधारों पर गंभीरता से काम करना होगा।
एक वित्त सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने बताया कि भारत का कुल राजकोषीय घाटा अभी भी 7 फीसदी से ज्यादा है। कोटक ने कहा कि जैसे-जैसे दुनिया में मुकाबला बढ़ रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है।
आयात पर निर्भरता कम करनी होगी
कोटक चाहते हैं कि भारत आयात पर निर्भरता कम करे और देश में ही बनने वाली चीजों को ज्यादा बढ़ावा दे। उन्होंने परिवारों के पास मौजूद सोने का भी बेहतर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया।
उनका मानना है कि व्यवसायों को आगे बढ़ने में मदद करने वाले संतुलित नियम होने चाहिए। उन्होंने पारंपरिक कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अपनाने की सलाह दी है। आखिर में उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की जरूरत है।