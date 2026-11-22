UBS ने AI पर भारी निवेश मुनाफे में नहीं बदलने को बताया बड़ी चुनौती
UBS का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में लगाया जाने वाला पैसा 2027 तक बढ़कर 1,400 अरब डॉलर (करीब 1.3 लाख अरब रुपये) तक पहुंच जाएगा। यह आंकड़ा इस साल के 1,000 अरब डॉलर (करीब 95,000 अरब रुपये) से काफी ज्यादा है।
इस निवेश का बड़ा हिस्सा करीब 80 फीसदी, अल्फाबेट, अमेजन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और स्पेस-X जैसी बड़ी टेक कंपनियों से आएगा, लेकिन UBS ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इन कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उनका इतना बड़ा निवेश वाकई फायदेमंद साबित होगा।
खासकर, जब इस क्षेत्र में मुकाबला बढ़ रहा है और AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारी लागत लग रही है।
निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह
रिपोर्ट में कुछ बड़े जोखिमों पर भी ध्यान दिलाया गया है। क्लाउड ग्रोथ में कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और फाइनेंसिंग की ज्यादा लागत जैसी बातें कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। इसकी वजह से वे अपने निवेश को असल मुनाफे में नहीं बदल पाएंगी।
UBS का सुझाव है कि निवेशकों को ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए, जो आर्थिक रूप से मजबूत हों और जिनके पास AI से कमाई करने के साफ तरीके हों। साथ ही उसने यह भी याद दिलाया कि इस तेज़ी से बदलते सेक्टर में संतुलित सोच रखना बेहद जरूरी है।