उबर 10 फीसदी कर्मचारियों की कटौती करेगी

उबर करने जा रही 3,300 कर्मचारियों की छंटनी, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

उबर लगभग 3,300 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है, जो उसके कुल वैश्विक कार्यबल का करीब 10 फीसदी है। यह कदम एक बड़े पुनर्गठन योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद मैनेजमेंट लेयर्स को कम करना और अपने मुख्य राइड-हेलिंग, डिलीवरी और रोबोटैक्सी बिजनेस पर संसाधनों को फिर से लगाना है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दारा खोसरोशाही ने एक ईमेल में कहा कि नौकरियों में कटौती से कंपनी में प्रबंधकों की संख्या 20 फीसदी कम हो जाएगी।