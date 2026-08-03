उबर ने शुरू की एजेंटिक पॉड्स पहल, अब घंटों का काम मिनटों में होगा पूरा

ये पॉड्स पुराने कामकाज के तरीकों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और बेवजह लगने वाले समय को कम करने के लिए खास AI टूल बनाते हैं। इसके नतीजे भी दिख रहे हैं।

वित्तीय योजना का जो काम पहले 15 घंटे लेता था, वह अब सिर्फ 30 मिनट में हो जाता है। रिपोर्ट बनाने में लगने वाले 2 दिन अब केवल 10 मिनट में पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा, मार्केटिंग की गुणवत्ता चेक में लगने वाला 2 सप्ताह का समय घटकर अब एक घंटे से भी कम समय हो गया है।

नागा का मानना है कि असली उत्पादकता तब आती है, जब हम फालतू के चरणों को हटाते हैं और फैसले लेने के तरीके को आधुनिक बनाते हैं और उबर की अलग-अलग टीमों में ये एजेंटिक पॉड्स ठीक यही काम कर रहे हैं।