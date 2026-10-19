TVS कैपिटल डीपटेक और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में करेगी 4,000 करोड़ रुपये का निवेश

यह अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) फंड उन कंपनियों पर ध्यान देता है, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी (जैसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर) और मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और बौद्धिक संपदा के IP आधारित काम करती हैं।

कुल 4,000 करोड़ का फंड लेकर TVS कैपिटल उन 14 फंड मैनेजर्स में से एक है, जिन्हें RDI फंड ने भारत के रणनीतिक सेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए चुना है। इसका मुख्य लक्ष्य ऐसी भारतीय कंपनियों को सपोर्ट करना है, जिनमें वृद्धि की अच्छी संभावना हो और जो लंबे समय तक टिक सकें।