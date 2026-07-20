टर्टलमिंट के मुनाफा आंकड़ों से शेयर 13 फीसदी से ज्यादा उछले

पूरे वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो टर्टलमिंट की कमाई 57 फीसदी बढ़कर 1,098 करोड़ रुपये हो गई, वहीं कंपनी के प्लेटफॉर्म के जरिए मिलने वाले प्रीमियम में 31 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह लगभग 3,868 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) धीरेंद्र माह्यावंशी ने इस शानदार प्रदर्शन का श्रेय अपनी मजबूत वितरण रणनीति और सही दिशा में किए गए कामों को दिया।

मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) आनंद प्रभादेसाई ने बताया कि कंपनी अपने ग्राहकों को खुश रखने और डिजिटल इंश्योरेंस के क्षेत्र में सबसे आगे बने रहने के लिए अब टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर और ज्यादा ध्यान दे रही है।