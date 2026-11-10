TSMC की बिक्री में रिकॉर्ड 59.7 फीसदी का बंपर उछाल
दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (TSMC) ने अक्टूबर में अपनी बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 59.7 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है।
यह आंकड़ा अब 17.88 अरब डॉलर (करीब 1,600 अरब रुपये) तक पहुंच गया है। यह उछाल ऐसे समय में आया है, जब बड़ी टेक कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में लगातार भारी निवेश कर रही हैं। इसी की वजह से एडवांस चिप्स की मांग तेजी से बढ़ी है।
2028 तक निवेश जारी रहेगा
अक्टूबर के इन मजबूत आंकड़ों से पहले TSMC के लिए तीसरी तिमाही भी रिकॉर्ड तोड़ रही थी। कंपनी ने इस तिमाही में रिकॉर्ड 763.1 अरब न्यू ताइवान डॉलर (करीब 2,100 अरब रुपये) का शुद्ध मुनाफा कमाया, जो विशेषज्ञों के अनुमान से भी कहीं ज्यादा था। इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए TSMC ने घोषणा की है कि वह ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2028 तक अपना निवेश बढ़ाती रहेगी।
शेयर 2.24 फीसदी बढ़े
बाजार में हाल की उथल-पुथल के बावजूद TSMC के शेयरों में 2.24 फीसदी की तेजी देखने को मिली। इसी दौरान, अक्टूबर में ताइवान के कुल निर्यात में भी 58.9 फीसदी का बड़ा उछाल आया।
इसकी मुख्य वजह सेमीकंडक्टर शिपमेंट में हुई भारी बढ़ोतरी है। यह दिखाता है कि दुनिया इन छोटे, लेकिन बेहद ताकतवर तकनीकी पुर्जों पर कितना निर्भर करती है।