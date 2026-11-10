TSMC की बिक्री में रिकॉर्ड 59.7 फीसदी का बंपर उछाल

दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (TSMC) ने अक्टूबर में अपनी बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 59.7 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है।

यह आंकड़ा अब 17.88 अरब डॉलर (करीब 1,600 अरब रुपये) तक पहुंच गया है। यह उछाल ऐसे समय में आया है, जब बड़ी टेक कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में लगातार भारी निवेश कर रही हैं। इसी की वजह से एडवांस चिप्स की मांग तेजी से बढ़ी है।