ट्रंप को भरोसा एलन मस्क राष्ट्रीय बचत में करेंगे स्पेस-X के शेयर दान

अनबन

किस बात को लेकर है दोनों के बीच अनबन?

यह बात उन्होंने तब कही, जब दोनों के बीच अनबन चल रही है। ट्रंप की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फेडरल सब्सिडी और प्रोडक्शन से जुड़े नियमों को खत्म करने के बाद से ही मस्क उनसे नाराज चल रहे हैं क्योंकि इसका असर टेस्ला पर पड़ा है। पहले ट्रंप के कैंपेन के समर्थक रहे मस्क ने उनकी सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। हालांकि, ट्रंप ने उनके बीच हुए मतभेद को एक अस्थायी कॉर्पोरेट असहमति बताकर नजरअंदाज कर दिया।