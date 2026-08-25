डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की स्पेस-X के शेयर खरीदे हैं

डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की इस कंपनी के शेयर खरीदे

क्या है खबर?

एलन मस्क की स्पेस-X के रिकॉर्ड तोड़ आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) आने के 2 सप्ताह बाद 23 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50,000 डॉलर (करीब 47 लाख रुपये) तक के शेयर खरीदे। यह साफ नहीं है कि उन्होंने शेयरों के लिए क्या कीमत चुकाई, लेकिन उस समय तक उनकी कीमत 200 डॉलर (करीब 19,000 रुपये) से ज्यादा के उच्चतम स्तर से गिर चुकी थी। 23 जून को 150 डॉलर (करीब 14,000 रुपये) के आस-पास ट्रेड कर रहे थे।