तिरुवेणी के मुनाफे में हुई 8 फीसदी गिरावट, डिस्टिलरी सेगमेंट ने किया अच्छा प्रदर्शन बिज़नेस May 31, 2026

तिरुवेणी इंजीनियरिंग का चौथी तिमाही का मुनाफा 8 फीसदी गिरकर 167 करोड़ रुपये रह गया। गन्ने की बढ़ती लागत और पावर ट्रांसमिशन बिजनेस (PTB) के खराब प्रदर्शन की वजह से मुनाफे पर असर पड़ा। इस दौरान कंपनी की कमाई भी कम हुई।

हालांकि, डिस्टिलरी सेगमेंट के शानदार प्रदर्शन की वजह से कंपनी का पूरे साल का मुनाफा बढ़कर 269 करोड़ रुपये हो गया, भले ही PTB को ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों के कारण डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ा।