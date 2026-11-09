सोना 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, चांदी में 1.7 फीसदी का उछाल

दुनियाभर में भी इन दोनों धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई की चिंताएं कम हुई हैं, जिसके चलते ऐसा हो रहा है।

साथ ही भारत में त्योहारों का सीजन शुरू होने से घरेलू मांग में भी इजाफा हुआ है। निवेशक अमेरिकी ब्याज दरों में होने वाले बदलावों पर भी नजर रख रहे हैं।

इसके अलावा, अमेरिका-ईरान संबंधों जैसे वैश्विक घटनाक्रम भी उनकी निगरानी में हैं क्योंकि आने वाले सप्ताहों में ये सभी चीजें सोने और चांदी की कीमतों को और ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं।