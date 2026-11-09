सोना 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, चांदी में 1.7 फीसदी का उछाल
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है। सोने का वायदा भाव 1.11 फीसदी चढ़कर 10 ग्राम के लिए 1.44 लाख रुपये हो गया है।
दूसरी तरफ, चांदी का भाव 1.70 फीसदी की उछाल के साथ एक किलोग्राम के लिए 1.88 लाख रुपये तक पहुंच गया। इस बार चांदी ने सोने को भी पीछे छोड़ दिया है। बाजार में हाल ही में आई गिरावट के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है।
भारत में बढ़ी मांग से मिला सहारा
दुनियाभर में भी इन दोनों धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई की चिंताएं कम हुई हैं, जिसके चलते ऐसा हो रहा है।
साथ ही भारत में त्योहारों का सीजन शुरू होने से घरेलू मांग में भी इजाफा हुआ है। निवेशक अमेरिकी ब्याज दरों में होने वाले बदलावों पर भी नजर रख रहे हैं।
इसके अलावा, अमेरिका-ईरान संबंधों जैसे वैश्विक घटनाक्रम भी उनकी निगरानी में हैं क्योंकि आने वाले सप्ताहों में ये सभी चीजें सोने और चांदी की कीमतों को और ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं।